В ЕС отреагировали на победу оппозиции в Сербии: что заявили в Брюсселе

С победой поздравили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Соответствующие сообщения они опубликовали в социальной сети X.

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Что в ЕС сказали о победе оппозиции в Сербии?

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратила внимание на рекордную явку избирателей в Сербии и поздравила оппозиционный блок с победой.

Сегодня граждане Сербии в рекордном количестве пришли на избирательные участки, чтобы определить будущее своей страны. Поздравляем "Студенческий список" с победой на парламентских выборах– заявила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что Евросоюз готов поддерживать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов.

По словам председателя Еврокомиссии, ЕС также готов совместно работать над продвижением европейского будущего Сербии.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, в свою очередь, напомнила о почти двухлетних протестах в стране, а также отметила большую явку избирателей.

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Дорогая Сербия, ты заявила о себе! После почти двух лет протестов за демократию, верховенство права и борьбу с коррупцией сербы приняли участие в голосовании в исторически большом количестве– отметила Кос.

Она поздравила "Студенческий список" с победой и подчеркнула, что для Сербии может начаться новый этап, а двери в ЕС открыты, чтобы двигаться вперед вместе.

Каковы результаты выборов в Сербии?

По предварительным прогнозам, оппозиционный "Студенческий список" набрал почти 53% голосов на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 25 октября.

Президент страны Александр Вучич признал поражение.

По предварительным оценкам, оппозиционный "Студенческий список" может получить от 135 до 140 мест в парламенте, тогда как политическая сила экс-президента – около 105. Окончательные результаты голосования еще предстоит объявить.