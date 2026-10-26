У ЄС відреагували на перемогу опозиції в Сербії: що заявили у Брюсселі

З перемогою привітали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Відповідні дописи вони опублікували у соцмережі X.

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Що в ЄС сказали про перемогу опозиції в Сербії?

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернула увагу на рекордну явку виборців у Сербії та привітала опозиційний блок із перемогою.

Сьогодні громадяни Сербії у рекордній кількості прийшли на виборчі дільниці, щоб визначити майбутнє своєї країни. Вітаємо "Студентський список" із перемогою на парламентських виборах– заявила фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що Євросоюз готовий підтримувати реформи у сфері верховенства права, свободи медіа, боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інституцій.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС також готовий спільно працювати над просуванням європейського майбутнього Сербії.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, своєю чергою, нагадала про майже два роки протестів у країні й також відзначила велику кількість виборців.

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Дорога Сербіє, ти заявила про себе! Після майже двох років протестів за демократію, верховенство права та боротьбу з корупцією серби взяли участь у голосуванні в історично великій кількості– зазначила Кос.

Вона привітала "Студентський список" із перемогою та наголосила, що для Сербії може розпочатися новий етап і двері до ЄС відкриті, щоб рухатися вперед разом.

Які результати виборів у Сербії?

За попередніми прогнозами, опозиційний "Студентський список" здобув майже 53% голосів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 25 жовтня.

Президент країни Александар Вучич визнав поразку.

За попередніми оцінками, опозиційний "Студентський список" може отримати від 135 до 140 місць у парламенті, тоді як політична сила експрезидента – близько 105. Остаточні результати голосування ще мають оголосити.