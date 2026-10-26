"Нова сторінка історії": Зеленський відреагував на результати виборів у Сербії та Бразилії

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

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Що Зеленський сказав про перемогу "Студентського списку"?

Президент назвав перемогу опозиційного "Студентського списку" початком нового етапу в історії Сербії.

Відбулись зміни у Сербії – перемога Студентського списку, і це, очевидно, нова сторінка історії країни та народу– написав Зеленський.

Він побажав Сербії успіхів, реального розвитку та теплих відносин із європейською спільнотою.

Окремо глава держави подякував Сербії за повагу до українського народу, держави та її незалежності.

Завжди радіємо нашим спільним результатам – усьому, що зміцнює наші суспільства та додає людям можливостей. Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані!– наголосив президент.

На дострокових парламентських виборах 25 жовтня опозиційний "Студентський список", за попередніми результатами, отримав майже 53% голосів виборців.

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Остаточні результати голосування ще мають бути підтверджені.

Як Зеленський привітав президента Бразилії?

Також 26 жовтня Володимир Зеленський привітав Луїса Інасіу Лулу да Сілву з перемогою на президентських виборах у Бразилії.

Український лідер відзначив інтенсивність виборчої кампанії та висловив сподівання на розширення співпраці між країнами. Зеленський додав, що Україні важливо, щоб Бразилія й надалі відігравала активну роль у міжнародних справах і сприяла ефективному захисту прав людини, прав народів і прав держав.

Він також подякував Бразилії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, на перемогу "Студентського списку" відреагували й у Європейському Союзі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала опозицію та заявила про готовність підтримувати демократичні реформи в Сербії. Водночас єврокомісарка Марта Кос наголосила, що двері до ЄС для країни залишаються відкритими.