В соцсети X народы мира рассказывают, какие военные преступления россияне совершали в их странах на протяжении истории.

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В сети набирает обороты новый флешмоб

По словам участников флешмоба, все они ненавидели россиян еще до того, как это "стало мейнстримом". Пользователи из разных стран пишут:

"Я армянин, и я ненавидел русских до того, как это стало модным".

"Я босниец, и я ненавидел русских до того, как это стало круто"

"Я финн и ненавидел русских ещё до того, как это стало модным"

"Я французский эльзасец, и я ненавидел русских до того, как это стало круто"

"Мы грузины, и мы ненавидели русских до того, как это стало модным"

"Я поляк, и я ненавидел русских до того, как это стало модным"

"Я японец, и я ненавидел русских до того, как это стало круто"

Очевидно всем этим нациям россияне исторически причинили много зла и принесли с собой только смерть, к тому же не только при правлении Путина.

Пользователи из разных стран рассказывают о военных преступлениях россиян / Скриншоты 24 Канала