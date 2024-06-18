У соцмережі X народи світу розповідають, які воєнні злочини росіяни вчиняли в їхніх країнах упродовж історії.
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В мережі набирає обертів новий флешмоб
За словами учасників флешмобу, усі вони ненавиділи росіян ще до того, як це "стало мейнстримом". Користувачі з різних країн пишуть:
- "Я вірменин, і я ненавидів росіян до того, як це стало модним".
- "Я боснієць, і я ненавидів росіян до того, як це стало круто"
- "Я фін і ненавидів росіян ще до того, як це стало модним"
- "Я французький ельзасець, і я ненавидів росіян до того, як це стало круто"
- "Ми грузини, і ми ненавиділи росіян до того, як це стало модним"
- "Я поляк, і я ненавидів росіян до того, як це стало модним"
- "Я японець, і я ненавидів росіян до того, як це стало круто"
Вочевидь усім цим націям росіяни історично заподіяли багато зла та принесли із собою лише смерть, до того ж не лише за правління Путіна.
Користувачі з різних країн розповідають про воєнні злочини росіян / Скриншоти 24 Каналу