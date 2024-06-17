Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін під час Саміту миру у Швейцарії, про що зазначили в Офісі Президента.

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Генпрокурор Костін підтвердив загибель понад 12 тисяч цивільних через дії окупантів

Як повідомили в ОП, у межах Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб".

Під час цього заходу генеральний прокурор України Андрій Костін підкреслив, що правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, які скоїли окупанти, серед них 301 випадок сексуального насильства.

Крім цього, за словами Костіна, росіяни вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину — це лише за підтвердженими даними.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на цьому ж заході наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. Власне, є підтвердження щонайменше 14 тисяч таких випадків.

Довідка! На вихідних, 15 – 16 червня, у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. Все про заяви країн-учасниць на цьому заході – читайте тут.

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Катування у російському полоні: що говорив генпрокурор