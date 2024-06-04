Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в етері телемарафону. Він розповів про розслідування злочинів Росії проти українських військовополонених.

Дивіться також Захисник ЧАЕС Артем Лутченко, який схуд у полоні на 24 кілограми, мріє про вінчання і дітей

Жорстоке поводження з українськими захисниками у полоні

Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів. Військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах,

– зазначив Костін.

Він розповів, що навіть за спілкування українською мовою полонені зазнають побиття та інших форм фізичного насильства. Також є випадки, коли звільнені з полону, розповідали, що були свідками вбивств інших полонених.

Окрім того, як зазначив Костін, Росія створила цілу систему з утримання українських полонених. Вдалося встановити щонайменше 25 таких об'єктів у 15 регіонах Росії.

Генпрокурор підкреслив, що відео знущань з українських полонених, які поширюють в мережі, є частиною злочинної стратегії Кремля.

За його словами, з початку повномасштабної агресії Росії в Україні зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідується магістральне провадження щодо злочинів проти українських полонених. За результатами розслідувань вже є 12 підозрюваних.

Окупанти жорстокого поводяться з українськими військовополоненими на Харківському напрямку: прокуратура почала розслідування