Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире телемарафона. Он рассказал о расследовании преступлений России против украинских военнопленных.

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Жестокое обращение с украинскими защитниками в плену

Каждый, кто был в российском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам со стороны оккупантов. Военнопленных пытают и удерживают в нечеловеческих условиях,

– отметил Костин.

Он рассказал, что даже за общение на украинском языке пленные подвергаются избиению и другим формам физического насилия. Также есть случаи, когда освобожденные из плена, рассказывали, что были свидетелями убийств других пленных.

Кроме того, как отметил Костин, Россия создала целую систему по содержанию украинских пленных. Удалось установить не менее 25 таких объектов в 15 регионах России.

Генпрокурор подчеркнул, что видео издевательств над украинскими пленными, которые распространяют в сети, являются частью преступной стратегии Кремля.

По его словам, с начала полномасштабной агрессии России в Украине зарегистрировано более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения с военнопленными. Также расследуется магистральное производство по преступлениям против украинских пленных. По результатам расследований уже есть 12 подозреваемых.

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