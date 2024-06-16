Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції після саміту у Швейцарії, інформує 24 Канал.

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У нас питання не втоми, у нас питання виживання. Конкретно виживання. нас прийшов нацист Путін знищити. У нього ідея фікс,

– заявив Володимир Зеленський.

Реакція українців людяна і зрозуміла

Президент пояснив, що поведінка українців зрозуміла, логічна і людяна, адже коли до вас в квартиру вривається людина з автоматом, ви будете захищатись.

"До вас в квартиру зайшла людина з автоматом, що ви будете робити? Розважати його, пригощати? Танцювати, чи будете захищати своїх дітей?", – риторично запитав він.

Далі український лідер наголосив, що дуже вдячний за допомогу, але він не вважає, що через цю допомогу можна втомитись. Бо це не та ціна за війну, за демократичне життя.

Я не заздрю, я просто хочу вам сказати, що Путін не завершить війну в Україні. Повірте, буде те саме, що було перед Другою Світовою війною. Він піде далі і ніхто вже не буде думати про втому, всі будуть думати про виживання, еміграцію,

– зазначив президент.

Українці не можуть просто забути воєнні злочини

Відтак, світ повинен зупинити Путіна. Також президент зауважив, що після усіх воєнних злочинів, які вчили окупанти в Україні, діяти інакше ми просто не можемо.

"Він (Путін – ред. 24 Канал) зайшов, забрав життя людей, гвалтували жінок, дітей. Вкрав 20 тисяч дітей", – зазначив Зеленський наголосивши, що поради у стилі "треба просто якось знайти порозуміння" – недречні.

А 20 тисяч дітей як? Просто забути? Як це можна пробачити чи забути.

Також президент обурився, чому хтось, чиї діти вдома каже нам, що нам робити, коли наші діти вкрадені. Тому, за словами Зеленського, дуже хотілось би, щоб світ не втомлювався.

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