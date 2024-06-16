Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции после саммита в Швейцарии, информирует 24 Канал.

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У нас вопрос не усталости, у нас вопрос выживания. Конкретно выживания. нас пришел нацист Путин уничтожить. У него идея фикс,

– заявил Владимир Зеленский.

Реакция украинцев человечная и понятная

Президент объяснил, что поведение украинцев понятное, логичное и человечное, ведь когда к вам в квартиру врывается человек с автоматом, вы будете защищаться.

"К вам в квартиру зашел человек с автоматом, что вы будете делать? Развлекать его, угощать? Танцевать, или будете защищать своих детей?", – риторически спросил он.

Далее украинский лидер отметил, что очень благодарен за помощь, но он не считает, что из-за этой помощи можно устать. Потому что это не та цена за войну, за демократическую жизнь.

Я не завидую, я просто хочу вам сказать, что Путин не завершит войну в Украине. Поверьте, будет то же, что было перед Второй Мировой войной. Он пойдет дальше и никто уже не будет думать об усталости, все будут думать о выживании, эмиграции,

– отметил президент.

Украинцы не могут просто забыть военные преступления

Поэтому, мир должен остановить Путина. Также президент отметил, что после всех военных преступлений, которые учили оккупанты в Украине, действовать иначе мы просто не можем.

"Он (Путин – ред. 24 Канал) зашел, забрал жизни людей, насиловали женщин, детей. Украл 20 тысяч детей", – отметил Зеленский подчеркнув, что советы в стиле "надо просто как-то найти понимание" – неуместны.

А 20 тысяч детей как? Просто забыть? Как это можно простить или забыть.

Также президент возмутился, почему кто-то, чьи дети дома говорит нам, что нам делать, когда наши дети украдены. Поэтому, по словам Зеленского, очень хотелось бы, чтобы мир не уставал.

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