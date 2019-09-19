Флешмоб "Велосипедом на работу": есть проблемы с велодорожками в Киеве

В Киеве проходит флешмоб "Велосипедом на работу". Из разных районов столицы жители группами отправились в центр, чтобы показать, что двухколесный это удобная и полезная альтернатива общественному транспорту или авто.

В Киеве люди разных сфер собрались, чтобы отправиться на работу на велосипеде. Кроме этого устраивали конкурсы на лучший официальный лук и сколько людей из одной компании приедет на велосипеде.

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К флешмобу присоединились люди и пенсионного возраста. "Были у меня такие моменты, когда и в ДТП попадал, поэтому не удобно по нашему городу передвигаться, но передвигаюсь уже много лет. Я круглый год езжу, поэтому у меня 5 таких велосипедов", – рассказал велосипедист Сергей.



Учатсник флешмоба

В общем все велосипедисты, с которыми нам удалось пообщаться, жалуются на то, что город не приспособлен для велосипедистов, очень все боятся выезжать на проезжую часть, поэтому все стараются двигаться по тротуарам.

"За 5 лет, которые мы проводим флешмоб, в Киеве появился прецедент – веломаршрут. Велодорожки, которые соединяют между собой спальный район города с центром Киева – это Троещинский веломаршрут. Его почти достроили, хотя до сих пор не достроили. И это единственный веломаршрут на 10 районов Киева. Этого очень мало. Соответственно каждый раз, когда мы проводим такие флешмобы, то показываем, что запрос есть, но велодорожек нет", – пояснила медиакоординатор U-Cycle Марина Блуда.