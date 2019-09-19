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      Флешмоб "Велосипедом на роботу": чи є проблеми з велодоріжками у Києві

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      У Києві відбувається флешмоб "Велосипедом на роботу". З різних районів столиці жителі групами вирушили до центру, аби показати, що двоколісний це зручна та корисна альтернатива громадському транспорту чи авто.

      У Києві люди різних сфер зібралися, аби вирушити на роботу велосипедом. Окрім цього влаштовували й конкурси на кращий офіційний лук та скільки людей з однієї компанії приїде на велосипеді.

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      До флешмобу долучилися люди й пенсійного віку. "Були в мене такі моменти, коли й в ДТП попадав, тому не зручно нашим містом пересуватися, але пересуваюся вже багато років. Я цілий рік їжджу, тому в мене 5 таких велосипедів", – розповів велосипедист Сергій.


      Учасник флешмобу

      Загалом всі велосипедисти з якими нам вдалося поспілкуватися скаржаться на те, що місто не пристосоване для велосипедистів, дуже всі бояться виїжджати на проїжджу частину, тому всі намагаються рухатися тротуарами.

      "За 5 років, які ми проводимо флешмоб, в Києві з’явився прецедент – веломаршрут. Велодоріжки, які з’єднують між собою спальний район міста з центром Києва – це Троєщинський веломаршрут. Його майже добудували, хоча досі недобудували. І це єдиний веломаршрут на 10 районів Києва. Цього дуже мало. Відповідно щоразу, коли ми проводимо такі флешмоби, то показуємо, що запит є, але велодоріжок немає", – пояснила медіакоординаторка U-Cycle Марина Блуда.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Флешмоб Новини Спорту
      Джерело: 24 канал
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