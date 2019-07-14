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      Як відкрити пляшку дулом зенітки: відео майстер-класу від бійця ЗСУ

      719 Читать новость на русском
      #BottleCapChallenge в ЗСУ
      #BottleCapChallenge в ЗСУ / Screenshot

      Український військовий приєднався до всесвітнього #BottleCapChallenge і відкрутив кришку пляшки дулом зенітної установки ЗУ-23-2.

      Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook харків'янин Єгор Акулінін.

      Не флешмоб, але теж про зброю: Напівголі чоловіки каталися на БТРі на пляжі у Харкові

      Варто нагадати, що флешмоб #BottleCapChallenge у мережі стартував казахстанський боєць MMA Карен Пашикян. Відкривання пляшки у дивовижний спосіб захопило світ, до флешмобу приєдналися і зірки Голлівуду, і спортсмени, і співаки.

      Відео, як боєць ЗСУ відкриває пляшку дулом зенітки:

      Наприклад, пляшку відкручували Джейсон Стейтем, Мерая Кері, Джастін Бібер і його дружина Хейлі, Кендалл Дженнер, Девід Спейд, Хайді Клум, Раян Рейнольдс, Софі Тернер, Наталія Могилевська, Володимир Остапчук, Майк Тайсон, Конор МакГрегор, Джон Мейер та багато-багато інших.

      Відеоспроби участі у #BottleCapChallenge від відомих спортсменів – дивіться тут, а як зірки у інших сферах LifeStyle епатують у мережі – ось тут.

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      Теги: Курйозні новини Флешмоб Збройні сили України LifeStyle Новини LifeStyle
      Джерело: 24 канал
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