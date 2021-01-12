В штате Флорида в реке Хомосасса 10 января 2021 года нашли ламантина, на спине которого кто-то вырезал слово "Трамп". Обидчиков животного уже разыскивают. К счастью, ламантин серьезно не пострадал.

Неизвестные поиздевались над ламантином в США

Спину ламантина покрывал толстый слой водорослей, на котором и вырезали слово "Трамп". Благодаря водорослям животное не получило серьезных ранений. Об этом сообщает The New York Times.

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Центр биологического разнообразия заявил, что предлагает 5 тысяч долларов за информацию о злоумышленниках. Кстати, за такое преступление грозит до 50 тысяч долларов штрафа и 1 год тюрьмы.

Мне противно, что кто-то нанес ущерб беззащитному существу, чтобы передать вероятное политическое сообщение. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь найти, арестовать и успешно преследовать этого труса,

– сказала представительница ОО "Защитники дикой природы" Элизабет Флеминг.

По словам жительницы Флориды Хейли Уоррингтон, которая обнаружила ламантина, животное выглядело здоровым, но "проявляло признаки стресса".

В США на спине ламантина вырезали слово "Трамп": видео

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg



: Citrus Co Chronicle pic.twitter.com/VGZk5WtYST — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) January 12, 2021



Животное не получило серьезных ранений / Фото Джона Карлоса Эстрады



Злоумышленника уже разыскивают / Фото Джона Карлоса Эстрады

Обратите внимание! Ламантин – неофициальный талисман Флориды. В водах штата их около 6,3 тысячи. Ламантины защищены федеральным законодательством согласно законам об исчезающих видах и защите морских млекопитающих. Кроме того, запрещается "намеренно или по неосторожности раздражать, преследовать или мешать ламантинам".