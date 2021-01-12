Во Флориде неизвестные вырезали на спине ламантина слово "Трамп": шокирующие видео, фото
В штате Флорида в реке Хомосасса 10 января 2021 года нашли ламантина, на спине которого кто-то вырезал слово "Трамп". Обидчиков животного уже разыскивают. К счастью, ламантин серьезно не пострадал.
Неизвестные поиздевались над ламантином в США
Спину ламантина покрывал толстый слой водорослей, на котором и вырезали слово "Трамп". Благодаря водорослям животное не получило серьезных ранений. Об этом сообщает The New York Times.
Читайте также Эксперты обеспокоены: в зоопарке США коронавирусом заразились гориллы
Центр биологического разнообразия заявил, что предлагает 5 тысяч долларов за информацию о злоумышленниках. Кстати, за такое преступление грозит до 50 тысяч долларов штрафа и 1 год тюрьмы.
Мне противно, что кто-то нанес ущерб беззащитному существу, чтобы передать вероятное политическое сообщение. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь найти, арестовать и успешно преследовать этого труса,
– сказала представительница ОО "Защитники дикой природы" Элизабет Флеминг.
По словам жительницы Флориды Хейли Уоррингтон, которая обнаружила ламантина, животное выглядело здоровым, но "проявляло признаки стресса".
В США на спине ламантина вырезали слово "Трамп": видео
Животное не получило серьезных ранений / Фото Джона Карлоса Эстрады
Поделиться новостью