У штаті Флорида в річці Хомосасса 10 січня 2021 року знайшли ламантина, на спині якого хтось вирізав слово "Трамп". Кривдників тварини вже розшукують. На щастя, ламантин серйозно не постраждав.

Невідомі познущалися з ламантина у США

Спину ламантина вкривав товстий шар водоростей, на якому й вирізали слово "Трамп". Завдяки водоростям тварина не зазнала серйозних поранень. Про це повідомляє The New York Times.

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Центр біологічного різноманіття заявив, що пропонує 5 тисяч доларів за інформацію про зловмисників. До речі, за такий злочин загрожує до 50 тисяч доларів штрафу й 1 рік ув'язнення.

Мені огидно, що хтось завдав шкоди беззахисній істоті, щоб надіслати ймовірне політичне повідомлення. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти знайти, заарештувати та успішно переслідувати цього боягуза,

– сказала представниця ГО "Захисники дикої природи" Елізабет Флемінг.

За словами мешканки Флориди Хейлі Воррінгтон, яка виявила ламантина, тварина виглядала здоровою, але "проявляла ознаки стресу".

У США на спині ламантина вирізали слово "Трамп": відео

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg



: Citrus Co Chronicle pic.twitter.com/VGZk5WtYST — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) January 12, 2021



Тварина не зазнала серйозних поранень / Фото Джона Карлоса Естради



Зловмисника вже розшукують / Фото Джона Карлоса Естради

Зверніть увагу! Ламантин – неофіційний талісман Флориди. У водах штату їх є близько 6,3 тисячі. Ламантини захищені федеральним законодавством згідно із законами про зникаючі види та захист морських ссавців. Крім того, забороняється "навмисно чи з необережності дратувати, переслідувати чи заважати ламантинам".