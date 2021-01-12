У Флориді невідомі вирізали на спині ламантина слово "Трамп": шокуючі відео, фото
У штаті Флорида в річці Хомосасса 10 січня 2021 року знайшли ламантина, на спині якого хтось вирізав слово "Трамп". Кривдників тварини вже розшукують. На щастя, ламантин серйозно не постраждав.
Невідомі познущалися з ламантина у США
Спину ламантина вкривав товстий шар водоростей, на якому й вирізали слово "Трамп". Завдяки водоростям тварина не зазнала серйозних поранень. Про це повідомляє The New York Times.
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Центр біологічного різноманіття заявив, що пропонує 5 тисяч доларів за інформацію про зловмисників. До речі, за такий злочин загрожує до 50 тисяч доларів штрафу й 1 рік ув'язнення.
Мені огидно, що хтось завдав шкоди беззахисній істоті, щоб надіслати ймовірне політичне повідомлення. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти знайти, заарештувати та успішно переслідувати цього боягуза,
– сказала представниця ГО "Захисники дикої природи" Елізабет Флемінг.
За словами мешканки Флориди Хейлі Воррінгтон, яка виявила ламантина, тварина виглядала здоровою, але "проявляла ознаки стресу".
У США на спині ламантина вирізали слово "Трамп": відео
Тварина не зазнала серйозних поранень / Фото Джона Карлоса Естради
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