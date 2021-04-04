В округе Манат штата Флорида срочно ввели режим чрезвычайного положения. Причиной этого стала угроза прорыва резервуара с химикатами.

Говорится об утечке из резервуара с отходами на территории бывшего фосфатного предприятия. Об этом оперативно сообщил губернатор штата Рон Десантис.

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Почему это опасно

Известно, что на территории бывшего фосфатного предприятия расположены несколько резервуаров с опасными химикатами.

Если в резервуаре образуется большая дыра, то в залив Тампа может вылиться примерно 3,6 миллиона кубометров токсичных отходов. Это может привести к опасной для экологии ситуации.

Из-за возможного прорыва смешанной с химикатами технической воды с южного резервуара на предприятии в Пайн-Пойнт я объявил режим ЧС для округа Манат, чтобы гарантировать привлечение необходимых ресурсов для реагирования и восстановления,

– написал Десантис.

В округе уже начали эвакуацию жителей и работников предприятий, расположенных рядом с Пайн-Пойнт. Всего в этой зоне насчитывается почти 316 домов.

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Заметим, что в 2016 году на заводе по производству фосфатных удобрений во Флориде произошла утечка радиоактивной воды. Тогда почти 1 миллиард литров опасного вещества попал в источник питьевой воды. Впрочем, в компании, владеющей заводом, утверждали, что никакой опасности авария не представляет.