В американском штате Джорджия 28 января произошла утечка химикатов на заводе. В результате инцидента погибли по меньшей мере 6 человек, еще несколько – в критическом состоянии.

Источник: NBC

Утечка жидкого азота произошла на заводе пищевого упаковки Foundation Food Group, что в Гейнсвиле.

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Произошел прорыв азотного трубопровода

В больницу попали 12 человек, состояние троих из них – критическое. Среди пострадавших – четверо пожарных.

Погибшие – работники завода, среди них – менеджеры. Более 130 сотрудников предприятия эвакуировали школьными автобусами.

Предварительные данные указывают на то, что в помещении прорвался азотный трубопровод,

– сказал вице-президент Foundation Food Group Николас Анкрум.

Местных жителей призвали избегать района, где расположено предприятие.

Сейчас правоохранители проводят расследование, что именно стало причиной масштабной аварии. Сначала была информация, что на заводе был взрыв, однако администрация предприятия ее опровергла.



Людей эвакуировали школьными автобусами / Фото NBC