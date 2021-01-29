В американському штаті Джорджія 28 січня стався витік хімікатів на заводі. В результаті інциденту загинули щонайменше 6 осіб, ще кілька – у критичному стані.

Джерело: NBC

Витік рідкого азоту стався на заводі харчового упакування Foundation Food Group, що у Гейнсвілі.

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Стався прорив азотного трубопроводу

У лікарню потрапили 12 осіб, стан трьох з них – критичний. Серед потерпілих – четверо пожежників.

Загиблі – працівники заводу, серед них – менеджери. Більше ніж 130 співробітників підприємства евакуювали шкільними автобусами.

Попередні дані вказують на те, що в приміщенні прорвався азотний трубопровід,

– сказав віцепрезидент Foundation Food Group Ніколас Анкрум.

Місцевих жителів закликали уникати району, де розташоване підприємство.



Наразі правоохоронці проводять розслідування, що саме стало причиною масштабної аварії. Спочатку була інформація, що на заводі був вибух, проте адміністрація підприємства її спростувала.

Людей евакуювали шкільними автобусами / Фото NBC