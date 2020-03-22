ФЛП и карантин в Украине: кому и на сколько отменят уплату ЕСВ
Из-за карантина в Украине ФЛП, лица с независимой профессиональной деятельностью и фермеры могут не платить ЕСВ в течение двух месяцев. Объясняем как это работает и что делать, если уже заплатили.
ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, артисты) и члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты единого социального взноса (1039 гривен) в течение двух месяцев (марте и апреле). При этом эти два месяца им зачтут в страховой стаж.
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Если вы уже заплатили, то не проблема. У вас есть три варианта действий:
- Оставить все как есть. Эти взносы являются добровольными.
- Подать заявление на возврат.
- Зачесть уплаченный ЕСВ за май или иной месяц.
Как вернуть деньги или начислить за другой месяц?В приказе Минфина от 16.01.2016 №6 подробно описано как подать заявление на возврат денег. Если коротко, то нужно обратиться в налоговую с соответствующим заявлением. Если у вас нет долга, то деньги вернут.
Зачесть уплаченный ЕСВ за другой месяц еще проще. Для этого в годовом отчете по ЕСВ в таблице 1 вам нужно указать периоды, за которые было начислено ЕСВ. Если вы работали весь год, то нужно внести все месяцы, кроме марта и апреля.
Если же вы платите поквартально, то в апреле заплатите только за январь и февраль, а в июле – за май и июнь.
Также отменили штрафы за несвоевременную и неполную уплату налогов в этот период. В течение двух месяцев не будет начисляться пеня, а уже начисленную пеню спишут. С 18 марта по 18 мая запретили проводить любые документальные проверки правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ. Это все прописано в законе №533-IX.
Отметим, что освобождение некоторых категорий людей от уплаты ЕСВ – это часть государственной политики по уменьшению налогового и финансового давления на украинцев и бизнес из-за карантина. В Украине не работает много предприятий, поскольку с 12 марта по всей территории введен карантин, а некоторые области ввели чрезвычайную ситуацию.
Такие действия государства хотя и улучшают ситуации для украинских предпринимателей, создают дополнительное давление на бюджет. Единый социальный взнос – это единственный источник поступлений для Пенсионного фонда. Президент Зеленский пообещал в апреле добавить по одной тысяче гривен пенсионерам с пенсией менее 5 тысяч, а с 1 мая провести индексацию. Таким образом в ПФУ одновременно уменьшились поступления и увеличились расходы. "Дыру" придется перекрывать за счет госбюджета.
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- 12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
- Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
- От 16 марта границы закрыты для въезда иностранцев, а от 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.
- С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородные пассажирские перевозки.
- Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.
- Правительство приняло решение о выделении 70 миллионов гривен МВД. Эти деньги должны пойти на обеспечение его работников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.
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