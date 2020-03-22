ФЛП и карантин в Украине: кому и на сколько отменят уплату ЕСВ

Из-за карантина в Украине ФЛП, лица с независимой профессиональной деятельностью и фермеры могут не платить ЕСВ в течение двух месяцев. Объясняем как это работает и что делать, если уже заплатили.

ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, артисты) и члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты единого социального взноса (1039 гривен) в течение двух месяцев (марте и апреле). При этом эти два месяца им зачтут в страховой стаж.

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Если вы уже заплатили, то не проблема. У вас есть три варианта действий:

Оставить все как есть. Эти взносы являются добровольными.

Подать заявление на возврат.

Зачесть уплаченный ЕСВ за май или иной месяц.

Как вернуть деньги или начислить за другой месяц?В приказе Минфина от 16.01.2016 №6 подробно описано как подать заявление на возврат денег. Если коротко, то нужно обратиться в налоговую с соответствующим заявлением. Если у вас нет долга, то деньги вернут.



Зачесть уплаченный ЕСВ за другой месяц еще проще. Для этого в годовом отчете по ЕСВ в таблице 1 вам нужно указать периоды, за которые было начислено ЕСВ. Если вы работали весь год, то нужно внести все месяцы, кроме марта и апреля.

Если же вы платите поквартально, то в апреле заплатите только за январь и февраль, а в июле – за май и июнь.

Также отменили штрафы за несвоевременную и неполную уплату налогов в этот период. В течение двух месяцев не будет начисляться пеня, а уже начисленную пеню спишут. С 18 марта по 18 мая запретили проводить любые документальные проверки правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ. Это все прописано в законе №533-IX.

Отметим, что освобождение некоторых категорий людей от уплаты ЕСВ – это часть государственной политики по уменьшению налогового и финансового давления на украинцев и бизнес из-за карантина. В Украине не работает много предприятий, поскольку с 12 марта по всей территории введен карантин, а некоторые области ввели чрезвычайную ситуацию.

Такие действия государства хотя и улучшают ситуации для украинских предпринимателей, создают дополнительное давление на бюджет. Единый социальный взнос – это единственный источник поступлений для Пенсионного фонда. Президент Зеленский пообещал в апреле добавить по одной тысяче гривен пенсионерам с пенсией менее 5 тысяч, а с 1 мая провести индексацию. Таким образом в ПФУ одновременно уменьшились поступления и увеличились расходы. "Дыру" придется перекрывать за счет госбюджета.

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12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

– до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.

От 16 марта границы закрыты для въезда иностранцев, а от 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.

для въезда иностранцев, а от 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородные пассажирские перевозки.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.

Правительство приняло решение о выделении 70 миллионов гривен МВД. Эти деньги должны пойти на обеспечение его работников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.



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