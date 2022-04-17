Россия и дальше хочет установить контроль над Украиной. Такие данные установила британская разведка.

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Военную технику из России и Беларуси стягивают в восточные области Украины. Под угрозой находятся населенные пункты возле Харькова и Северодонецка.

Хотя оперативный фокус России переместился на Восток Украины, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование,

– подчеркнула разведка.

В Великобритании отметили, что российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на Востоке.

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