Британское министерство иностранных дел назвало это попытками скрыть ужасные акты насилия. Однако российская ложь не сдержит следователей.
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Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы ответить на зверства над мирным населением Украины,
– сообщили в ведомстве.
Поэтому Великобритания предлагает:
- финансирование,
- персонал,
- свой военный опыт.
Все для того, чтобы привлечь виновных к ответственности.
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