Британское министерство иностранных дел назвало это попытками скрыть ужасные акты насилия. Однако российская ложь не сдержит следователей.

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Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы ответить на зверства над мирным населением Украины,

– сообщили в ведомстве.

Поэтому Великобритания предлагает:

финансирование,

персонал,

свой военный опыт.

Все для того, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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