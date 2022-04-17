Британське міністерство закордонних справ назвало це спробами приховати жахливі акти насильства. Однак російська брехня не стримає слідчих.

До теми Світу показали моторошне фото кладовища в Ірпені з безліччю нових могил

Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб відповісти на звірства над мирним населенням України,
– повідомили у відомстві.

Тому Велика Британія пропонує:

  • фінансування,
  • персонал,
  • свій військовий досвід.

Все для того, щоб притягнути винних до відповідальності.

Це може вас зацікавити – війна може стати причиною відставки Шольца: відео