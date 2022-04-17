Британське міністерство закордонних справ назвало це спробами приховати жахливі акти насильства. Однак російська брехня не стримає слідчих.
До теми Світу показали моторошне фото кладовища в Ірпені з безліччю нових могил
Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб відповісти на звірства над мирним населенням України,
– повідомили у відомстві.
Тому Велика Британія пропонує:
- фінансування,
- персонал,
- свій військовий досвід.
Все для того, щоб притягнути винних до відповідальності.
Це може вас зацікавити – війна може стати причиною відставки Шольца: відео