Британське міністерство закордонних справ назвало це спробами приховати жахливі акти насильства. Однак російська брехня не стримає слідчих.

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Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб відповісти на звірства над мирним населенням України,

– повідомили у відомстві.

Тому Велика Британія пропонує:

фінансування,

персонал,

свій військовий досвід.

Все для того, щоб притягнути винних до відповідальності.

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