"Повернись живим" сможет покупать из-за границы военные товары
Фонд получил официальное право на закупку товаров военного назначения из-за границы. Да, "Повернись живим" стал первым благотворительным фондом в Украине, который получил такое право.
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С конца марта Фонд зарегистрирован, как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины,
– говорит юрист фонда Руслана Величко.
Она добавила, что теперь благотворители могут передавать на фронт не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", находящиеся на вооружении в армии США и других передовых европейских стран.
Также такой статус дает право покупать у производителей соответствующие товары напрямую без посредников. Это не только будет дешевле, но и обезопасит от закупки некачественного товара и недобросовестных продавцов.
В Фонде подчеркнули, что будут сконцентрироваться именно на летальном вооружении, которое усилит Вооруженные Силы Украины. Они готовы и способны покупать и передавать на баланс в военные части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу.
Кроме того, "Повернись живим" уже реализуют сделки на общую сумму около 20 миллионов долларов. Часть из этих средств была израсходована на одно из самых мощных изделий в своем классе.
"Повернись живим" испытывает на фронте "видеотрубу разведчика"
Украинские волонтеры из фонда "Повернись живим" разработали для ВСУ специальное устройство. 5 опытных устройств "видеотруба разведчика" уже испытывают на фронте.
Такие устройства должны снизить потери защитников Украины от снайперского огня противника и улучшить качество наблюдения за врагом. Специальное устройство позволяет мониторить действия врага с закрытых позиций.
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