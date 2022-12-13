Об этом 24 каналу рассказала директор Благотворительного фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр. Ранее сообщалось о том, что волонтеры в Украине получат специальное отличие.
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Американцам непонятен феномен украинского волонтерства
Гвоздяр отметила, что украинские волонтеры поехали в США по приглашению Хельсинкской комиссии, чтобы рассказать, что делает украинское общество, донести свою работу. Важную работу делает наше правительство, но конгрессмены решили выслушать и украинских волонтеров, которые делают очень необычные для них вещи.
Феномен украинского волонтерства и то, что народ делает для помощи армии еще не до конца понят миру,
– заметил директор Благотворительного фонда Сергея Притулы.
Гвоздяр рассказала о выступлении в Конгрессе США: смотрите видео
Обращение украинских волонтеров
Она продолжила, что волонтеры также обратились в Конгресс с позиции справедливости пребывания России в Совбезе ООН, поскольку это препятствует и оказанию помощи Украине и позволяет агрессору комфортно чувствовать себя. Говорили также о том, как оружие от партнеров помогает нашим бойцам на фронте освобождать и защищать свои земли. А также то, что затягивание помощи стоит жизням украинцев.
"Доносили также конгрессменам, что американское правительство должно объяснять американскому обществу, почему они должны помогать Украине. Украина сейчас борется за определенные мировые порядки и справедливость. Просили также упростить определенные бюрократические вещи, что позволит нам быстрее реагировать на какие-то запросы, покупать вещи, которые очень необходимы сегодня для нашей армии", - подчеркнула Гвоздяр.
Военная помощь Украине: последние новости
- Германия продолжает посылать Украине военную помощь. В этот раз в нашей стране передадут самоходные гаубицы.
- Накануне украинский посол в Германии заявил, что сейчас ведутся переговоры передачи нашему государству германских танков Leopard 2. Эти машины крайне необходимы ВСУ для продолжения эффективного контрнаступления.
- Словакия заявила, что готова передать Украине самолеты МиГ-29. Кроме того, интересные события происходят и в США, что может завершиться передачей американской авиации нашему государству.