Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, что Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29 в ближайшее время.

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Передача авиации

Свитан отметил, что передача авиации действительно так просто никогда не происходит. Самолеты, в частности, истребители, они никогда не стоят просто так, они всегда вовлечены в работу. Если они будут сняты со своего места, его сразу же необходимо перекрыть другими самолетами или другими видами авиационного вооружения.

Была информация, что участвовавшие в модернизации советских самолетов израильские компании заблокировали помощь Украине. Кроме того, говорили и о договоренности между США и россиянами о непередаче нам F-15, F-16 или других европейских машин. Однако сейчас скорее всего снят такого рода барьер, и, действительно есть разговоры о передаче в том числе и словацких,

– заметил военный эксперт.

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Американские самолеты

Полковник ВСУ в запасе продолжил, что 2 эскадрильи F-15 переводятся с военной базы в США с задачей снятия с боевого дежурства. А на их место будут заводиться F-22 из Аляски. Есть надежда, что эти 2 эскадрильи попадут к нам и это будет серьезное усиление ВСУ.

"Это усилит нашу систему ПРО, потому что это очень хорошие платформы, которые могут нести те же ракеты АІМ-120, что у NASAMS. Это одна и та же ракета, просто у NASAMS она идет на 40 километров, а с самолета – на 1000 километров. Движение авиации прикроет наше небо, примерно на треть увеличит возможность нашей ПВО», – подчеркнул летчик-инструктор.

По его словам, кроме того, это также очень качественное наступательное вооружение. Эти самолеты или МиГ-29, или F-15 усилят атакующую способность ВСУ.

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