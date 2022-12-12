Базу для ремонта техники разместили у границы с Украиной. Об этом 12 декабря заявил глава специального штаба по Украине в министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг.

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С помощью нового ремонтного центра вблизи границы Словакии с Украиной правительства и вооруженная промышленность хотят обеспечить дальнейшее использование тяжелого вооружения для отражения агрессивной войны России,

– подчеркнул Фрейдинг.

Кстати, ремонтировать украинскую военную технику в Кошице начали в рамках межправительственного соглашения между Словакией и Германией.

Обратите внимание! Украинскую технику, которая получила повреждения на войне, ремонтируют также в Литве. Там чинят гаубицы PzH2000, которые нашим ВСУ предоставила Германия.

Как Словакия помогает Украине