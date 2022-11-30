Об этом в своем твиттере рассказал министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил своего коллегу Ярослава Надя, а также народ и правительство Словакии за помощь в предоставлении оружия Украине.

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Машины помогут освобождать Украину

Этой зимой они очень пригодятся для освобождения украинских территорий,

– подчеркнул Резников.

Напомним, что накануне о передаче БМП-1 рассказал сам Ярослав Надь. Он также уточнил, что соответствующую помощь получила Украина благодаря соглашению с Германией. Поэтому выразил благодарность своей немецкой коллеге Кристине Ламбрехт.

Заметим, что некоторые страны отдают нашему государству свои более старые образцы вооружения. В обмен же они получают более современные. Собственно, по тому же принципу могла состояться передача БМП-1 Украине.

Международные партнеры продолжают помогать Украине

Накануне стало известно, что в НАТО рассматривают предоставление Украине истребителей. Речь идет о самолетах МиГ-29, а также F-16. Об этом в своей колонке сообщил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

Призвал предоставить Украине танки министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Пост с обращением к НАТО он опубликовал в своем твиттере.

Между тем, Шольц пообещал Украине еще больше IRIS-T. Известно, что вскоре наше государство получит еще три таких установки.

В то же время, своим возмущением поделился советник главы ОП Михаил Подоляк. Он не понимает, почему нашему государству не спешат предоставлять ЗРК Patriot. Это ведь, подчеркнул он, оборонительное оружие. И это не должно усилить эскалацию.

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