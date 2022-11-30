Про це у своєму твітері розповів міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував своєму колезі Ярославу Надя, а також народу та уряду Словаччини за допомогу у наданні зброї Україні.

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Машини допоможуть звільняти Україну

Цієї зими вони дуже знадобляться для визволення українських територій,

– наголосив Резніков.

Нагадаємо, що напередодні про передачу БМП-1 розповів сам Ярослав Надь. Він також уточнив, що відповідну допомогу Україна отримала завдяки угоді з Німеччиною. Тож висловив подяку своїй німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.

Зауважимо, що деякі країни віддають нашій державі свої старіші зразки озброєння. Натомість в обмін вони отримують сучасніші. Власне, за таким самим принципом могла відбутися передача БМП-1 Україні.

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні

Напередодні стало відомо, що у НАТО таки розглядають надання Україні винищувачів. Мовиться про літаки МіГ-29, а також F-16. Про це у своїй колонці повідомив адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс.

Закликав надати Україні танки міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Пост зі зверненням до НАТО він опублікував у своєму твітері.

Тим часом Шольц пообіцяв Україні ще більше IRIS-T. Відомо, що невдовзі наша держава отримає ще три такі установки.

Водночас своїм обуренням поділився радник глави ОП Михайло Подоляк. Він не розуміє, чому нашій державі не поспішають надавати ЗРК Patriot. Адже це, наголосив він, оборонна зброя. І це не мало б посилити ескалацію.

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