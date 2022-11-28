Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, немає ніяких прямих заборон щодо передачі Patriot. Однак історія з військовою допомогою дещо дивна.

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В ситуації із ЗРК Patriot у Заходу дивна логіка

Захід боїться передавати Україні наступальну зброю, щоб не допустити зайвої ескалації. Насамперед йдеться про ракети дальності 100+ кілометрів. Однак системи ПРО на кшталт Patriot – це оборонна зброя. Нею неможливо, умовно, обстрілювати територію Росії.

На Заході говорять про гуманістичну цивілізацію, де усі опікуються правами навіть домашніх тварин, щоб їх не образили. То чому вони можуть спокійно сидіти і не надавати Україні системи ПРО, яких накопичили достатньо велику кількість. Це не претензія. Це неможливість зрозуміти цю логіку, якщо ми кажемо про ЗРК Patriot,

– зазначив Подоляк.

Росія абсолютно у варварський спосіб воює з цивільними українцями. Подоляк не розуміє, чому діти мають масово мерзнути в Україні у 21 столітті, а Захід досі боязко ставиться до Росії, що не може навіть надавати оборонну зброю.

Якщо це навіть не буде Patriot, то можна просто передати ЗРК старіших поколінь, які зараз перебувають на консервації. Їх є дійсно багато. А до певних систем, як зазначив Подоляк, протиракети вже скоро доведеться знищувати. Але їх чомусь не передають.

Росія плює на міжнародне право

За словами Подоляка, все це виглядає як якийсь соціальний експеримент. Захід дозволяє Росії, яка 20 років лякала усіх своїм військом, масово вбивати цивільне населення іншої країни. Вони просто плюють на міжнародне право – оголошують так звану "спеціальну військову операцію" і запускають сотню крилатих ракет.

Вони "мають право", не аргументуючи цього, вбивати людей. А ви (Захід – 24 канал) навіть не даєте можливості захистити цивільних. При цьому будете проводити саміти, симпозіуми про права людей, кліматичних факторів як порушення прав людей. А в нас, коли вбивають людей, це не порушення прав?

– говорить Подоляк.

Особливо обурливо, що Росія плюнула на міжнародне право, але її досі тримають у Радбезі ООН, де вона може блокувати будь-які рішення. А всякі представники Кремля, на кшталт міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, можуть їздити на міжнародні майданчики і нахабно розповідати про "нацистів" та іншу маячню. А реакція на масовані обстріли дійсно дивує.

"Ви ж самі кажете, що такого досвіду, коли одна країна атакує іншу сотнею ракет, не існує в світі. То давайте разом спокійно сядемо і тотально закриємо небо. ЗРК Patriot, HAWK. Будь-яке інше, навіть 2 – 3 покоління. Давайте!" – наголошує Подоляк.

Обурливо, що Україна віддала ядерну зброю під гарантії, а тепер демократичний світ не так жорстко реагує, як би варто було. Звісно, військова допомога надходить. Однак її потрібно ще більше.

Подоляк підкреслив – концепція демократичного світу передбачає, що всі стоять разом за цінності. В Заходу інколи проявляється дещо дивна позиція.

В цьому є концепція демократичного світу. Якщо ми разом, то разом. Усі солідарні. І за цінності, про які там говорять на симпозіумах… Чому Україна готова за це вмирати, поливати кров'ю героїв. А ви говорите: "Ну, там передали трохи "стінгерів". Може достатньо буде їх?". І це проти величезної повноцінної армії,

– сказав Подоляк.

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