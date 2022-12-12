Базу для ремонту техніки розташували біля кордону з Україною. Про це 12 грудня заявив голова спеціального штабу по Україні в міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фрейдінг.
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За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройна промисловість хочуть забезпечити подальше використання важкого озброєння для відбиття агресивної війни Росії,
– наголосив Фрейдінг.
До речі, ремонтувати українську військову техніку у Кошице почали в межах міжурядової угоди між Словаччиною та Німеччиною.
Як Словаччина допомагає Україні
- Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі МіГ-29. Це може відбутися вже найближчим часом.
- Уряд Словаччини оголосив про виділення для України пакету допомоги на 10 мільйонів євро. За ці гроші закуплять генератори, зимовий одяг, трансформатори, комплекси систем розмінування, електростанції тощо.
- Наприкінці листопада Словаччини передала нашим воїнам 30 БМП-1. Це відбулося завдяки угоді з Німеччиною.