Базу для ремонту техніки розташували біля кордону з Україною. Про це 12 грудня заявив голова спеціального штабу по Україні в міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фрейдінг.

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За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройна промисловість хочуть забезпечити подальше використання важкого озброєння для відбиття агресивної війни Росії,

– наголосив Фрейдінг.

До речі, ремонтувати українську військову техніку у Кошице почали в межах міжурядової угоди між Словаччиною та Німеччиною.

Зверніть увагу! Українську техніку, яка зазнала пошкоджень на війні, ремонтують також у Литві. Там лагодять гаубиці PzH2000, які нашим ЗСУ надала Німеччина.

Як Словаччина допомагає Україні