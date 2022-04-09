Об этом вечером 9 апреля сообщил украинский премьер-министр Денис Шмигаль. Он подробно объяснил, как будет функционировать этот фонд, пишет 24 канал.

Ранее Шмигаль объяснил, как государство будет помогать жителям освобожденных территорий

Шмигаль об восстановлении Украины

Фонд восстановления Украины должен быть консультативно-совещательным органом при президенте. Его задача состоит в том, чтобы обеспечивать координацию накопления финансов для послевоенного восстановления государства.

В рамках Фонда планируется создать 5 рабочих групп. Среди направлений, за которые они будут отвечать, будет коммуникация с международными финансовыми организациями, странами-партнерами, а также сбор денег от частных лиц и крупных мировых корпораций и компаний.

Наша задача – консолидировать все возможные источники для восстановления нашего государства,

– подчеркнул премьер-министр.

И добавил, что Зеленскому также был передан на рассмотрение и проект указа о создании Национального совета по восстановлению Украины. Он будет заниматься разработкой плана послевоенного обновления и развития государства.