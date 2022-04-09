Про це ввечері 9 квітня повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він детально пояснив, як функціонуватиме цей Фонд, пише 24 канал.

Раніше Шмигаль пояснив, як держава допомагатиме мешканцям звільнених територій

Шмигаль про відбудову України

Фонд відновлення України має бути консультативно-дорадчим органом при президентові. Його завдання полягатиме у тому, щоб забезпечувати координацію накопичення фінансів для післявоєнного відновлення держави.

У рамках Фонду планують створити 5 робочих груп. Серед напрямків, за які вони відповідатимуть, буде комунікація з міжнародними фінансовими організаціями, з країнами-партнерами, а також збір грошей від приватних осіб та великих світових корпорацій і компаній.

Наше завдання — консолідувати всі можливі джерела для відбудови нашої держави,

– наголосив прем'єр-міністр.

Й додав, що Зеленському також передали на розгляд й проєкт указу про створення Національної ради з відновлення України. Вона займатиметься розробкою плану післявоєнного відновлення та розвитку держави.

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