Фонд госимущества уже готовит более 300 госпредприятий к приватизации

305 государственных предприятий уже передали управлению Фонда госимущества для дальнейшей приватизации. В правительстве прогнозируют, что это поможет предприятиям стать прибыльными.

Об этом стало известно на совещании заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, представителей Фонда государственного имущества с руководителями аграрных государственных предприятий.

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На встрече обсуждались состояние и деятельность предприятий, их инвентаризацию и подготовку к аукциону.

Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут привести их к эффективной деятельностм,

– прокомментировал министр.

Сейчас Фонд госимущества будет готовить всю необходимую документацию каждого из предприятий для продажи на электронных торгах.

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