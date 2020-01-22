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      Фонд госимущества уже готовит более 300 госпредприятий к приватизации

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      305 государственных предприятий готовят к открытым торгам

      305 государственных предприятий уже передали управлению Фонда госимущества для дальнейшей приватизации. В правительстве прогнозируют, что это поможет предприятиям стать прибыльными.

      Об этом стало известно на совещании заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, представителей Фонда государственного имущества с руководителями аграрных государственных предприятий.

      Интересно: Кабинет Министров передал на продажу 530 госкомпаний

      На встрече обсуждались состояние и деятельность предприятий, их инвентаризацию и подготовку к аукциону.

      Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут привести их к эффективной деятельностм,
      – прокомментировал министр.

      Сейчас Фонд госимущества будет готовить всю необходимую документацию каждого из предприятий для продажи на электронных торгах.

      Приватизация в Украине: что известно

      • На данный момент в государственной собственности в Украине находится более 3500 предприятий. Примерно 1300 из них – убыточны. Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.
      • Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. После решения Рады об отмене перечня запрещенных для приватизации объектов Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации.
      • В списке государственного имущества, подлежащего приватизации есть большие и малые объекты. Уже передали следующие предприятия: "Институт титана", "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" и другие.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Приватизация Фонд госимущества Украины Министерство экономического развития и торговли
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