Фонд держмайна уже готує понад 300 держпідприємств до приватизації
305 державних підприємств уже передали управлінню Фонду держмайна для подальшої приватизації. В уряді прогнозують, що це допоможе підприємствам стати прибутковими.
Про це стало відомо на нараді заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького, представників Фонду державного майна з керівниками аграрних державних підприємств.
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На зустрічі обговорювали стан і діяльність підприємств, їх інвентаризацію та підготовку до аукціону.
Приватизувавши збиткові державні підприємства, ми залучимо інвесторів, які зможуть вивести їх на ефективну діяльність,
– прокоментував міністр.
Наразі Фонд держмайна буде готувати усю необхідну документацію кожного із підприємств для продажу на електронних торгах.
Приватизація в Україні: що відомо
- Зараз у державній власності в Україні перебуває понад 3500 підприємств. Приблизно 1300 з них – збиткові. Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію.
- Приватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Після рішення Ради про скасування переліку заборонених для приватизації об'єктів Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації.
- У списку державного майна, яке підлягає приватизації є великі та малі об'єкти. Уже передали такі підприємства: "Інститут титану", "Львівський державний ювелірний завод", "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" тощо.