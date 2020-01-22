Фонд держмайна уже готує понад 300 держпідприємств до приватизації

305 державних підприємств уже передали управлінню Фонду держмайна для подальшої приватизації. В уряді прогнозують, що це допоможе підприємствам стати прибутковими.

Про це стало відомо на нараді заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького, представників Фонду державного майна з керівниками аграрних державних підприємств.

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На зустрічі обговорювали стан і діяльність підприємств, їх інвентаризацію та підготовку до аукціону.

Приватизувавши збиткові державні підприємства, ми залучимо інвесторів, які зможуть вивести їх на ефективну діяльність,

– прокоментував міністр.

Наразі Фонд держмайна буде готувати усю необхідну документацію кожного із підприємств для продажу на електронних торгах.

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