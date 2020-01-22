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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Фонд держмайна уже готує понад 300 держпідприємств до приватизації

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      305 державних підприємств готують до відкритих торгів

      305 державних підприємств уже передали управлінню Фонду держмайна для подальшої приватизації. В уряді прогнозують, що це допоможе підприємствам стати прибутковими.

      Про це стало відомо на нараді заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького, представників Фонду державного майна з керівниками аграрних державних підприємств.

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      На зустрічі обговорювали стан і діяльність підприємств, їх інвентаризацію та підготовку до аукціону. 

      Приватизувавши збиткові державні підприємства, ми залучимо інвесторів, які зможуть вивести їх на ефективну діяльність,
      – прокоментував міністр.

      Наразі Фонд держмайна буде готувати усю необхідну документацію кожного із підприємств для продажу на електронних торгах.

      Приватизація в Україні: що відомо

      • Зараз у державній власності в Україні перебуває понад 3500 підприємств. Приблизно 1300 з них – збиткові. Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію.
      • Приватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Після рішення Ради про скасування переліку заборонених для приватизації об'єктів Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації.
      • У списку державного майна, яке підлягає приватизації є великі та малі об'єкти. Уже передали такі підприємства: "Інститут титану", "Львівський державний ювелірний завод", "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" тощо.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Приватизація Міністерство економічного розвитку і торгівлі Фонд держмайна України
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