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Фонд Сороса прекращает деятельность в Венгрии: заявляют о "политических репрессиях"

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Основатель Фонда Джордж Сорос родился в Будапеште
Основатель Фонда Джордж Сорос родился в Будапеште / Getty images

Международная благотворительная организация Фонд "Открытое общество", основанная американским финансистом и филантропом венгерско-еврейского происхождения Джорджем Соросом, прекращает свою деятельность в Будапеште.

Соответствующее заявление появилось на сайте организации. В ней говорится о "репрессивной среде в Венгрии".

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Поэтому фонд переносит международные операции и персонал из Будапешта в Берлин.

Столкнувшись со все более репрессивной политико-правовой средой в Венгрии, Фонды Открытого Общества перемещают свои международные операции и персонал из Будапешта в столицу Германии – Берлин,
– говорится в сообщении.

В документе также говорится, что совместно с другими международными спонсорами Фонд "Открытое общество" и в дальнейшем будет поддерживать работу групп гражданского общества Венгрии. В частности, оказывать поддержку в таких вопросах, как искусство и культура, свобода СМИ, прозрачность, образование и здравоохранение.

Свое решение о переносе операций из Будапешта в Берлин в Фонде Сороса объяснили тем, что правительство Венгрии "готовится ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций".

"Правительство Венгрии осквернило и исказило нашу работу и подавило гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, беспрецедентную в истории Европейского Союза", – заявил президент фондов "Открытого Общества" Патрик Гаспар.

Ранее власть Венгрии обвиняла миллиардера Джорджа Сороса в "прямом нападении" на страну.

Теги: Джордж Сорос Венгрия
Источник: 24 Канал
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