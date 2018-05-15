Фонд Сороса припиняє діяльність в Угорщині: заявляють про "політичні репресії"

Міжнародна благодійна організація Фонду "Відкрите суспільство", заснована американським фінансистом та філантропом угорсько-єврейського походження Джорджем Соросом, припиняє свою діяльність в Будапешті.

Відповідна заява з’явилась на сайті організації. У ній йдеться про "репресивне середовище в Угорщині".

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Через це фонд переносить міжнародні операції та персонал із Будапешта до Берліна.

Зіткнувшись з усе більш репресивним політико-правовим середовищем в Угорщині, Фонди Відкритого Суспільства переміщують свої міжнародні операції і персонал з Будапешта у столицю Німеччини – Берлін,

– зазначено в повідомленні.

У документі також йдеться, що спільно з іншими міжнародними спонсорами Фонд "Відкрите суспільство" й надалі підтримуватиме роботу груп громадянського суспільства Угорщини. Зокрема, надаватиме підтримку у таких питаннях, як мистецтво і культура, свобода ЗМІ, прозорість, освіта та охорона здоров'я.

Своє рішення про перенесення операцій із Будапешта до Берліна у Фонді Сороса пояснили тим, що уряд Угорщини "готується ввести додаткові обмеження для неурядових організацій".

"Уряд Угорщини осквернив і спотворив нашу роботу і придушив громадянське суспільство заради політичної вигоди, використовуючи тактику, безпрецедентну в історії Європейського Союзу", – заявив президент фондів "Відкритого Суспільства" Патрік Гаспар.

Раніше влада Угорщини звинувачувала мільярдера Джорджа Сороса у "прямому нападі" на країну.