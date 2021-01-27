В Фонде Навального ответили на отмазки Путина касательно дворца: повторил наше же мнение
Владимир Путин заявил, что якобы не владеет дворцом в Геленджике. В Фонде борьбы с коррупцией России прокомментировали такое заявление президента.
Источник: Фонд Навального
А именно: опровергли заявление Путина о том, что дворец за миллиард долларов под Геленджиком никогда не был на него оформлен и не принадлежал его близким родственникам. Также в Фонде обратили внимание на вопросы касательно родственников.
Обратите внимание Ни мне, ни моим родственникам не положено, – Путин о дворце в Геленджике
Там отметили, что именно "близкие родственники" не имеют и не имели отношения к дворцу. Ведь в фильме-расследовании Навальный и пытался объяснить одну мысль: друзья построили Путину секретный дворец, а оформили его на подставных лиц. К тому же создали целую инфраструктуру, чтобы никто никогда не узнал о реальном хозяине.
На президента ничего не оформляется, а все записано на его доверенных лиц. Владимир Путин именно эту мысль и повторил,
– говорится на сайте фонда.
"Это в Путине проснулся юрист"
Именно так объяснили в Фонде заявления. И отметили, что ни сват президента Николай Шамалов, на которого был оформлен дворец, ни управляющий строительством двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов по семейному кодексу России действительно не относятся к близким родственникам.
Видимо, в голове Путина существует некий воображаемый суд, на который он придет и скажет: а я вас не обманывал, я так сформулировал, что все правда,
– предположили в Фонде борьбы с коррупцией.
Поэтому там заключили, что "за 7 минут своей речи Путин по-настоящему не опроверг ни одного факта" по расследованию.
Дворец для Путина: что известно
- 19 января Алексей Навальный опубликовал расследование "Дворец для Путина. История крупнейшей взятки".
- В материале говорится, что президенту России принадлежит роскошный, однако китчевый дворец в Геленджике.
- Общая площадь поместья в 39 раз больше государства Монако.
- По оценкам расследователей, дворец стоит минимум 100 миллиардов российских рублей.
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