Препятствием для этого является афганский национализм, который ограничивается границами. Об этом в эфире 24 Канала рассказал президент Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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В то же время там есть силы, в частности "Талибан", которые бы хотели реализовать экспансию на Центральную Азию. При этом, как пояснил Семиволос, Таджикистан является "базовой" страной для получения ресурсов.

В зависимости от того, как Россия будет слабеть и как войска будут передислоцированы из Центральной Азии на украинский фронт, количество их будет уменьшаться, естественно, растет вероятность того, что "Талибан", вероятно, может начать активные действия на этом направлении,

– подчеркнул Семиволос.

При этом, по его мнению, "Талибан" вряд ли ставит перед собой задачу захватить Таджикистан. Там достаточно сложная местность, поэтому такая операция могла бы повлечь немалые потери. В то же время дестабилизация со стороны талибов – возможна.

Как это повлияло бы на Россию?

Если рассматривать сценарий, что "Талибан" таки начнет активные боевые действия в Афганистане, то это бы стало серьезным ударом для России. Как пояснил Семиволос, Центральная Азия исторически стала союзником для России.

Он подчеркнул, что из-за нехватки сил Таджикистан не смог бы противостоять талибам. Единственная страна в регионе, которая смогла бы дать отпор "Талибану" – это Узбекистан. От их решения будет зависеть развитие событий.

В любом случае это подорвет влияние России. Ведь если Россия не способна защитить своих союзников, то никто дальше на русских считаться не будет,

– добавил Семиволос.

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