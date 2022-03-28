Перешкодою для цього є афганський націоналізм, який обмежується кордонами. Про це в ефірі 24 каналу розповів президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Водночас там є сили, зокрема "Талібан", які б хотіли реалізувати експансію на Центральну Азію. При цьому, як пояснив Ігор Семиволос, Таджикистан є "базовою" країною для отримання ресурсів.

Залежно від того, як Росія буде слабнути і як війська будуть передислоковані з Центральної Азії на український фронт, кількість їх буде зменшуватись, звісно, зростає ймовірність того, що "Талібан", ймовірно, може розпочати активні дії на цьому напрямку,

– підкреслив Семиволос.

При цьому, на його думку, "Талібан" навряд чи ставить перед собою завдання захопити Таджикистан. Там досить складна місцевість, тож така операція могла б спричинити чималі втрати. Водночас дестабілізація з боку талібів можлива.

Як це вплинуло б на Росію?

Якщо розглядати сценарій, що "Талібан" таки розпочне активні бойові дії в Афганістані, то це б стало серйозним ударом для Росії. Як пояснив Ігор Семиволос, Центральна Азія історично стала союзником для Росії.

Він підкреслив, що через брак сил Таджикистан не зміг би протистояти талібам. Єдина країна у регіоні, що змогла б дати відсіч "Талібану" – це Узбекистан. Від їхнього рішення залежатиме розвиток подій.

У будь-якому випадку це підірве вплив Росії. Адже якщо Росія не спроможна захистити своїх союзників, то ніхто далі на росіян зважати не буде,

– додав Семиволос.

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