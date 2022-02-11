Курйоз стався під час інтерв'ю американському каналу NBC News. Мовилося про вивід військ США з Афганістану.

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У цьому контексті Байден розповідав про правильність цього рішення. Однак, ймовірно, замислився про щось інше й обмовився. Відтак він переплутав Афганістан спочатку з Україною, а потім з Іраком.

У нас не було жодної можливості об'єднати Україну. Тобто, вибачте, Ірак. Ох… Афганістан! Цього добитися було неможливо,

– сказав Байден.

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Раніше Джо Байден заявляв, що не шкодує про рішення вивести війська з Афганістану. Він наголосив, що це було правильно.

Що відомо про виведення американських військ з Афганістану

1 травня 2021 року США та НАТО почали офіційно виводити своїх військових з Афганістану. Столиця країни Кабул перейшла в режим посиленої безпеки в очікуванні реакції талібів на таке рішення Штатів.

З травня до серпня таліби розгорнули наступ по всій країні проти проурядових сил. Вранці 15 серпня бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул. Того ж дня в країні оголосили про мирну передачу влади талібам.

США та низка країн ЄС почали термінову евакуацію співробітників своїх посольств в Афганістані через наступ талібів.

31 серпня США остаточно вивели свої війська з Афганістану, таким чином завершивши 20-літню місію. Після відльоту останніх військових літаків, контроль над аеропортом Кабула встановили екстремісти з руху "Талібан".