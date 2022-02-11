Конфуз случился во время интервью американскому каналу NBC News. Речь шла о выводе войск США из Афганистана.

Важно Javelins, гранаты и амуниция: в Украину прилетели еще два самолета с военной помощью

В этом контексте Байден говорил о правильности этого решения. Однако, вероятно, задумался о чем-нибудь другом и оговорился. Затем он перепутал Афганистан сначала с Украиной, а затем с Ираком.

У нас не было возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Ох… Афганистан! Этого добиться было невозможно,

– сказал Байден.

Байден несколько раз оговорился, рассказывая об Афганистане: смотрите видео

Ранее Джо Байден заявлял, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана. Он подчеркнул, что это было правильно.

Что известно о выводе американских войск из Афганистана

1 мая 2021 года США и НАТО начали официально выводить своих военных из Афганистана. Столица страны Кабул перешла в режим усиленной безопасности в ожидании реакции талибов на такое решение Штатов.

С мая по август талибы развернули наступление по всей стране против проправительственных сил. Утром 15 августа боевики "Талибана" начали наступление на Кабул. В тот же день в стране объявили о мирной передаче власти талибам.

США и ряд стран ЕС начали срочную эвакуацию сотрудников своих посольств в Афганистане из-за наступления талибов.

31 августа США окончательно вывели свои войска из Афганистана, завершив таким образом 20-летнюю миссию. После отлета последних военных самолетов контроль над аэропортом Кабула установили экстремисты из движения "Талибан".

Как США выводили свои войска из Афганистана: смотрите видео