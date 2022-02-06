Причиной стало отношение к мусульманскому меньшинству уйгуров. Однако на фоне западного бойкота отношения России с Китаем, кажется, стали только крепче, сообщает 24 канал.

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Российский и китайский лидеры подписали совместное заявление об осуждении "расширения НАТО". В частности, на территорию Украины. Также говорилось о критике так называемых агрессивных намерений блока в отношении Федерации.

В НАТО отреагировали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что речь идет не о расширении НАТО.

"Речь идет об уважении к праву каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь, в частности хотят они принадлежать к НАТО или нет. НАТО уважает эти независимые, суверенные, свободные позиции", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс никогда не принуждал какую-либо страну вступать. Однако многие страны фактически из-за демократических процессов решили, что они хотят быть частью НАТО.

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Россия сделала дипломатический реверанс в сторону Пекина

Москва признала Тайвань частью коммунистического Китая. Однако это остров, считающий себя независимой страной. "Газпром" и "Роснефть" также подписали крупные денежные контракты с Китаем.

В то же время США призвали Китай повлиять на Россию, чтобы та не вторглась в Украину.

Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать к дипломатии. Если в Украине будет конфликт – это не будет хорошо для Китая,

– объяснила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она добавила, что это окажет значительное влияние на мировую экономику. Будет значимое влияние в энергетической сфере.

Впрочем, как следует из предварительных договоренностей России и Китая, Пекин проигнорировал просьбу Вашингтона. Китай не хочет публично вступаться за Украину.

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