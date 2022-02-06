Причиною стало ставлення до мусульманської меншини уйгурів. Однак на фоні західного бойкоту стосунки Росії з Китаєм, здається, стали тільки міцнішими, повідомляє 24 канал.

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Російський та китайський лідери підписали спільну заяву про засудження "розширення НАТО". Зокрема, на територію України. Також мовилось про критику так званих агресивних намірів блоку щодо Федерації.

У НАТО відреагували

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що принципово мовиться не про розширення НАТО.

"Мовиться про повагу до права кожної суверенної нації обирати свій власний шлях, зокрема хочуть вони належати до НАТО чи ні. НАТО поважає ці незалежні, суверенні, вільні позиції", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Альянс ніколи не примушував якусь країну вступати. Однак багато країн фактично через демократичні процеси вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО.

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Росія зробила дипломатичний реверанс у бік Пекіну

Москва визнала Тайвань частиною комуністичного Китаю. Однак це острів, який вважає себе незалежною країною. "Газпром" та "Роснафта" також підписали великі грошові контракти із Китаєм.

Водночас США закликали Китай вплинути на Росію, аби та не вторглася в Україну.

Ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб закликати до дипломатії. Якщо в Україні буде конфлікт – це не буде добре для Китаю,

– пояснила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Вона додала, що це матиме значний вплив на світову економіку. Буде значний вплив в енергетичній сфері.

Втім, як видно з попередніх домовленостей Росії та Китаю, Пекін проігнорував прохання Вашингтона. Китай не хоче публічно заступатися за Україну.

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Відносини Росії та Китаю стали міцнішими: дивіться відео