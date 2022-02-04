Між літніми іграми в Пекіні 2008 року та Олімпіадою-2022 спливло не так багато часу, проте, відбулися кардинальні зміни. Детальніше про них – в матеріалі сайту 24 каналу.

Читайте На Олімпіаді-2022 команди України й Росії сидітимуть поруч: чому так сталося

М'яка сила

На Іграх-2008 Китаю вдалося шокувати всіх своїми спортивними перемогами та неймовірною кількістю медалей, але головним здобутком став політичний успіх країни.

Державний капіталізм під проводом місцевої Компартії прагнув продемонструвати свою спроможність і силу, а також заявити, що не гірший за "азійських тигрів", ба більше – здатен масштабувати їх успіхи на всю свою гігантську територію.

14 років тому Олімпіада в очах всього світу зафіксувала факт перетворення держави фактично третього світу на потужного регіонального лідера зі стрімко зростаючою економікою й амбіціями.

Олімпіада-2022 має заявити про Китай як про світового лідера та другу наддержаву планети у форматі "м'якої сили". Кошторис Олімпіади у майже 4 трильйони доларів США, власне, на це й натякає.

За темою Український фігурист відповідав англійською на запитання російських журналістів на Олімпіаді

Бізнес чи дуже дорога нативна реклама

Пекін здобув право на проведення Ігор у далекому 2015 році в боротьбі з Казахстаном та його колишньою столицею – Алмати.

Саме зимова Олімпіада-2022 у мріях четвертого президента України Віктора Януковича повинна була пройти у Карпатах, а її господарем мав стати Львів. Втім, Україна через воєнну агресію Росії та інші фактори свою заявку відкликала.

Крім Львова, конкурентами Пекіну були європейські Осло, Стокгольм і Краків, на ранньому етапі – Мюнхен і Барселона. Однак представники ЄС швидко від бажань відмовились, адже порахували можливі втрати, які суттєво перевершували потенційні прибутки.

Історія проведення великих світових спортивних форумів у 21 столітті довела, що з точки зору бізнесу для країни-господарки – це великі збитки та колосальне напруження для економіки. Далеко за прикладами ходити не треба – футбольний Мундіаль-2014 у Бразилії, Олімпіада-2016 в Ріо-де-Жанейро та Олімпіада-2018 в Пхенчхані це яскраво показали.

Олімпіаду-2020 в Токіо краще з такої точки зору взагалі не розглядати, адже вона через форс-мажор (пандемію COVID-19) взагалі стала бізнесовою катастрофою та була проведена лише завдяки бажанню Японії зберегти обличчя попри значні фінансові втрати.

Цікаво Російських атлетів не пустили до Олімпіади-2022 через вакцинацію "Спутником V"

Щоб великий спортивний форум був успішним як бізнесовий проєкт, його необхідно проводити за мінімальних витрат – в містах і країнах, де вже є готова інфраструктура (наприклад, футбольний Мундіаль-2016 у Франції чи Євро-2020, що вперше проходило у гібридному форматі).

Інша справа, якщо проведення Олімпіади чи іншого великого світового спортивного форуму не є бізнесовим проєктом, а має на меті геополітичні цілі (Пекін-2022), репутаційні (чемпіонат світу з футболу в Катарі-2022), або "дерибан" під прикриттям обох згаданих факторів (зимова Олімпіада в російських субтропіках 2014 року чи проведення матчів футбольного Мундіалю-2018 в Мордовії).

Проведення Олімпіад з ідеологічною, тобто рекламною метою, не є сучасною вигадкою. Яскравим прикладом може бути Олімпіада-1936. Зафільмована Лені Ріфеншталь, вона мала демонструвати перевагу нацистів та звеличувати їх людоненависницькі погляди. Ідеологічною зброєю була й Олімпіада-1980 в СРСР. Це зрозуміли на Заході та влаштували Москві бойкот. За 4 роки СРСР та його сателіти відповіли бойкотом Ігор-1984 у Лос-Анджелесі.

На піку могутності та карантинних обмежень

За 7 років з часу перемоги заявки КНР дуже багато змінилося. Це видно, хоча на б на прикладі порівняння карти пекінського метро у 2008-му і 2022 роках.

Пекінське метро у 2008 та 2022 роках

Китай за цей час дійсно досяг величезних успіхів й став другою економікою у світі. Звершення КНР у будівництві та інфраструктурному розвитку дійсно вражають (і дефолт Evergrande тут у жодному разі не зашкодить).

Власне, цим Китай і буде дивувати всіх. Щоправда, здебільшого у форматі онлайн, адже через пандемію COVID-19 побачити китайську казку на власні очі матимуть змогу далеко не всі.

Самі змагання будуть відбуватися за безпрецедентних умов протиепідеміологічної безпеки у так званому "замкненому контурі" – цей суттєво масштабований аналог "баблу", в якому проводили вирішальні матчі NBA у 2020 році, покликаний унеможливити поширення коронавірусу, принаймні, на спортсменів і членів олімпійських делегацій.

Важливо Як в Україні планують транслювати зимові Олімпійські ігри 2022

За таких умов, туристи та вболівальники, на жаль, відходять на третій-четвертий план. Втім, вони завжди можуть спостерігати за змаганнями віддалено, зокрема, державне телебачення КНР планує показувати Ігри-2022 у форматі 8к для тих, хто має відповідні технічні можливості. Для решти інших будуть запропоновані більш "прості" формати.

Бойкот і геополітика

Не лише пандемія суттєво обмежила кількість гостей зимової Олімпіади. Ігри-2022 відбуватимуться на тлі давно небаченого протистояння КНР та Заходу.

США, Велика Британія, Австралія, Канада, Японія та більшість країн ЄС заздалегідь оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади (на відміну від Ігор 1980 і 1984 років він не поширюється на спортивні делегації).

Причиною такого рішення стали тоталітарні практики КНР, а саме – жорстке придушення протестів у Гонконзі, порушення прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі й ескалація напруги навколо Тайваню та Південнокитайського моря.

Також у країн Заходу викликають занепокоєння спроби Китаю конвертувати свою економічну могутність у політичні дивіденди та поширення впливу на інші країни, зокрема, в Центральній Азії та південній Азії, Африці, Європі, Латинській Америці тощо.

До теми Білорусь заборонила своїм спортсменам спілкуватися з журналістами на Олімпіаді

Власне, бойкот Олімпіади-2022 стане черговою спробою Заходу показати Китаю своє невдоволення. Попередніми були – торговельна війна імені Дональда Трампа, створення, де-факто, антикитайського оборонного альянсу AUKUS тощо.

Свято для своїх

Гостями Сі Цзіньпіна (який, до речі, з 2020 року сам бойкотує всі іноземні візити й не залишає Китай) будуть близько 10 лідерів країн світу. Серед них – король Камбоджі, емір Катару, майбутній король Саудівської Аравії та майбутній спадкоємець престолу емірату Абу-Дабі, президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану, російський лідер Володимир Путін, монархи карликових держав Європи. На цьому фоні дещо екзотично виглядають президент Польщі Анджей Дуда та сербський лідер Александр Вучич.

Серед гостей церемонії відкриття Ігор-2022 міг бути президент України (Китай є найбільшим торговим партнером нашої держави й частка експорту/імпорту становить 15% та понад 17 мільярдів доларів у грошовому еквіваленті).

Відомий правдоруб – баскетболіст Енес Фрідом (Кантер) дає оцінку лідерам Росії та КНР / Скриншот

Українське питання

Наразі у президента Зеленського голова забита іншим – на кордонах України скупчені понад 100 тисяч російських вояків, що може загрожувати повномасштабним вторгненням.

У таких умовах голова держави вирішив не грати з вогнем та залишитись вдома. Хоча представники країни-агресора давали зрозуміти, що не були б проти зустрічі Зеленського та Путіна в Пекіні.

Скриншот публікації

Ще одним важливим епізодом стала стаття Bloomberg про звернення Сі Цзіньпіна до Путіна з вимогою не нападати на Україну в період проведення Олімпіади та не псувати людям свята. Ця новина викликала вже традиційну істерику у речниці російського МЗС Марії Захарової, яка брутально заперечила даний факт та назвала його часткою "спецоперації" США.

Варто почитати У Зеленського відповіли на заяву Кремля про зустріч президентів у Пекіні

Втім, у логіці джерел Bloomberg є сенс, адже Олімпіада – традиційний час початку та інформаційне прикриття для російської агресії. Так було у 2008 році, коли у дні пекінської Олімпіади відбулося вторгнення росіян до Грузії, так було у 2014-му, коли зимова Олімпіада в Сочі, де-факто, стала димовою завісою для початку гібридної агресії проти України, яка триває, на жаль, і досі. Цих фактів вже не спростує жодна речниця російського МЗС.

Віримо в команду

З огляду на це, зимову Олімпіаду в Пекіні українцям важко назвати головною подією 2022 року, зими чи навіть лютого. Втім, це не означає, що ми не будемо підтримувати та вболівати за своїх, нехай, спортивні експерти й не пророкують Україні великої кількості олімпійських нагород.

Як Пекін може вплинути на Москву: дивіться відео