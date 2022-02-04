Между летними играми в Пекине 2008 года и Олимпиадой-2022 прошло не так много времени, однако произошли кардинальные изменения. Детальнее о них – в материале сайта 24 канала.

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Мягкая сила

На Играх-2008 Китаю удалось шокировать всех своими спортивными победами и невероятным количеством медалей, но главным достижением стал политический успех страны.

Государственный капитализм под руководством местной Компартии стремился продемонстрировать свою состоятельность и силу, а также заявить, что не хуже "азиатских тигров", более того – способен масштабировать их успехи на всю свою гигантскую территорию.

14 лет назад Олимпиада в глазах всего мира зафиксировала факт превращения государства фактически третьего мира в мощного регионального лидера с стремительно растущей экономикой и амбициями.

Олимпиада-2022 должна заявить о Китае как о мировом лидере и второй сверхдержаве планеты в формате "мягкой силы". Смета Олимпиады почти в 4 триллиона долларов США, собственно, на это и намекает.

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Бизнес или очень дорогая реклама

Пекин получил право на проведение Игр в далеком 2015 году в борьбе с Казахстаном и его бывшей столицей – Алматы.

Именно зимняя Олимпиада-2022 в мечтах четвертого президента Украины Виктора Януковича должна была пройти в Карпатах, а ее хозяином должен стать Львов. Впрочем, Украина из-за военной агрессии России и других факторов свою заявку отозвала.

Помимо Львова конкурентами Пекина были европейские Осло, Стокгольм и Краков, на раннем этапе – Мюнхен и Барселона. Однако представители ЕС быстро от желаний отказались, ведь посчитали возможные потери, существенно превосходившие потенциальную прибыль.

История проведения крупных мировых спортивных форумов в 21 веке доказала, что с точки зрения бизнеса для страны-хозяйки это большие убытки и колоссальное напряжение для экономики. Далеко за примерами ходить не надо – футбольный Мундиаль-2014 в Бразилии, Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро и Олимпиада-2018 в Пхенчхане это показали.

Олимпиаду-2020 в Токио лучше с такой точки зрения вообще не рассматривать, ведь она из-за форс-мажора (пандемии COVID-19) вообще стала бизнес-катастрофой и была проведена только благодаря желанию Японии сохранить лицо несмотря на значительные финансовые потери.

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Чтобы большой спортивный форум был успешен как бизнес-проект, его необходимо проводить при минимальных затратах – в городах и странах, где уже есть готовая инфраструктура (например, футбольный Мундиаль-2016 во Франции или Евро-2020, впервые проходивший в гибридном формате).

Другое дело, если проведение Олимпиады или другого крупного мирового спортивного форума не является бизнес-проектом, а имеет за цель геополитические цели (Пекин-2022), репутационные (чемпионат мира по футболу в Катаре-2022), или "дерибан" под прикрытием обоих упомянутых факторов (зимняя Олимпиада в российских субтропиках 2014 года или проведение матчей футбольного Мундиаля-2018 в Мордовии).

Проведение Олимпиад в идеологических, т.е. рекламных целях, не является современной выдумкой. Ярким примером может служить Олимпиада-1936. Снятая Лени Рифеншталь, она должна была демонстрировать превосходство нацистов и превозносить их людоненавистнические взгляды. Идеологическим оружием была и Олимпиада-1980 в СССР. Это поняли на Западе и устроили Москве бойкот. За 4 года СССР и его сателлиты ответили бойкотом Игр-1984 в Лос-Анджелесе.

На пике могущества и карантинных ограничений

За 7 лет с момента победы заявки КНР очень многое изменилось. Это видно, хотя бы на примере сравнения карты пекинского метро в 2008-м и 2022 годах.

Пекинское метро в 2008 и 2022 годах

Китай за это время действительно добился огромных успехов и стал второй экономикой в ​​мире. Свершения КНР в строительстве и инфраструктурном развитии действительно впечатляет (и дефолт Evergrande здесь ни в коем случае не повредит).

Собственно этим Китай и будет удивлять всех. Правда, в основном в формате онлайн, ведь из-за пандемии COVID-19 увидеть китайскую сказку собственными глазами смогут далеко не все.

Сами соревнования будут проходить при беспрецедентных условиях противоэпидемиологической безопасности в так называемом "замкнутом контуре" – этот существенно масштабируемый аналог "бабла", в котором проводили решающие матчи NBA в 2020 году, призванный исключить распространение коронавируса, по крайней мере, на спортсменов и членов олимпийских делегаций.

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В таких условиях туристы и болельщики, к сожалению, отходят на третий-четвертый план. Впрочем, они всегда могут наблюдать за соревнованиями отдаленно, в частности, государственное телевидение КНР планирует показывать Игры-2022 в формате 8к для тех, кто имеет соответствующие технические возможности. Для других будут предложены более "простые" форматы.

Бойкот и геополитика

Не только пандемия ограничила количество гостей зимней Олимпиады. Игры-2022 будут проходить на фоне давно невиданного противостояния КНР и Запада.

США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония и большинство стран ЕС заранее объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады (в отличие от Игр 1980 и 1984 годов он не распространяется на спортивные делегации).

Причиной такого решения стали тоталитарные практики КНР, а именно жесткое подавление протестов в Гонконге, нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе и эскалация напряжения вокруг Тайваня и Южнокитайского моря.

Также в странах Запада вызывают обеспокоенность попытки Китая конвертировать свое экономическое могущество в политические дивиденды и распространение влияния на другие страны, в частности, в Центральной и Южной Азии, Африке, Европе, Латинской Америке и т.д.

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Собственно, бойкот Олимпиады-2022 станет очередной попыткой Запада показать Китаю свое недовольство. Предшествующими были торговая война имени Дональда Трампа, создание, де-факто, антикитайского оборонного альянса AUKUS и т.д.

Праздник для своих

Гостями Си Цзиньпина (который, кстати, с 2020 года сам бойкотирует все иностранные визиты и не покидает Китай) будут около 10 лидеров стран мира. Среди них – король Камбоджи, эмир Катара, будущий король Саудовской Аравии и наследник престола эмирата Абу-Даби, президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, российский лидер Владимир Путин, монархи карликовых государств Европы. На этом фоне несколько экзотически смотрятся президент Польши Анджей Дуда и сербский лидер Александр Вучич.

Среди гостей церемонии открытия Игр-2022 мог быть президент Украины (Китай является крупнейшим торговым партнером нашего государства и доля экспорта/импорта составляет 15% и более 17 миллиардов долларов в денежном эквиваленте).

Известный правдоруб – баскетболист Энес Фридом (Кантер) дает оценку лидерам России и КНР / Скриншот

Украинский вопрос

Сейчас у президента Зеленского голова забита другим – на границах Украины скучено более 100 тысяч российских воинов, что может угрожать полномасштабным вторжением.

В таких условиях глава государства решил не играть с огнем и остаться дома. Хотя представители страны-агрессора давали понять, что не были бы против встречи Зеленского и Путина в Пекине.

Скриншот публикации

Еще одним важным эпизодом стала статья Bloomberg об обращении Си Цзиньпина к Путину с требованием не нападать на Украину в период проведения Олимпиады и не портить людям праздник. Эта новость вызвала уже традиционную истерику у пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которая грубо отрицала данный факт и назвала его частью "спецоперации" США.

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Впрочем, в логике источников Bloomberg есть смысл, ведь Олимпиада – традиционное время и информационное прикрытие для российской агрессии. Так было в 2008 году, когда в дни пекинской Олимпиады произошло вторжение россиян в Грузию, так было в 2014-м, когда зимняя Олимпиада в Сочи, де-факто, стала дымовым занавесом для начала гибридной агрессии против Украины, которая продолжается, к сожалению, до сих пор. Эти факты уже не опровергнет ни один представитель российского МИД.

Верим в команду

Учитывая это, зимнюю Олимпиаду в Пекине украинцам трудно назвать главным событием 2022 года, зимы или февраля. Впрочем, это не значит, что мы не будем поддерживать и болеть за своих, пусть, спортивные эксперты и не прочат Украине большое количество олимпийских наград.

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