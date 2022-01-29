Организаторы церемонии вынужденно применяют строгие ограничения как для спортсменов, так и для гостей, в частности политиков. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Встречу с Зеленским исключать не могут

По словам Пескова, по понятным причинам проведения двусторонних встреч в графике Путина нет. Тогда журналисты спросили, обсуждали ли вероятные контакты с президентом Владимиром Зеленским, который, вероятно, также посетит церемонию открытия Олимпиады.

Сейчас в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем,

– заметил спикер.

Обратите внимание! СМИ писали, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр. Они запланированы на 4 – 20 февраля.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

В Кремле готовы принять украинского лидера, но не для разговоров о Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагает Зеленскому приехать в Москву, Санкт-Петербург или Сочи.

Сам президент отреагировал на такое приглашение. Он не понимает, зачем звать человека в таком формате, чтобы он не согласился.

Еще раньше Зеленский предлагал Путину встретиться для разговора в любой точке Донбасса. Кремлевский политик ответил, что готов принять украинского лидера в Москве. Но добавил – об оккупированных территориях и войне говорить не хочет.

Главе Офиса Президента Андрею Ермаку поручили заняться вопросом организации встречи. Однако в сентябре Москва стала постепенно открещиваться от встречи. Ей не нравилась позиция Киева в отношении минских соглашений.

Зеленский ответил на приглашение Лаврова: смотрите видео