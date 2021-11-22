Джо Байден, во время встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, заявил, что Вашингтон рассматривает вероятность полного бойкота спортивных соревнований в Китае. Позже, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила ту информацию.

До теми США планують оголосити дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні 2022 – The Washington Post

Она добавила, что есть ряд факторов из-за которых американский истеблишмент не сможет присутствовать на Олимпийских играх в Китае.

Причина бойкота

Интересно, что в начале недели прошла онлайн-встреча Байдена и Си, которая продлилась больше 3 часов, но этот вопрос не обсуждался. И вот Белый дом решил послать привет Пекину.

Вероятнее всего, в Белом доме прислушались к многочисленным призывам защитников прав человека, которые давно просят демократические страны бойкотировать Олимпийские игры называя их "играми геноцида".

Ведь Китай давно критикуют за подавление продемократических протестов в Гонконге, за политику в отношении Тибета и Тайваня, а также за задержание и жестокое обращение с мусульманскими уйгурами в Синьцзяне. Именно эпизод с уйгурами Госдеп США и ряд европейских стран классифицируют как "геноцид".

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Что произошло с СССР после бойкота

Здесь обозначу, что дипломатический бойкот не запрещает американским спортсменам посещать Игры, но в то же время, США не отправят официальную правительственную делегацию. А это воспринимается, минимум как пощечина.

В Пекине уже отреагировали на заявление Байдена и заявляют, что он политизирует спорт, а бойкот принесет вред скорее американским спортсменам, чем Китаю. В то же время, китайские СМИ уверяют, что США могут объявить бойкот, якобы, не из-за геноцида и несоблюдения прав человека в Китае, а из-за того, что внутри США на политиков давят их внутренние проблемы.

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А потому вряд ли они смогут сплотить и остальные западные страны. Но, здесь китайцам следовало бы вспомнить опыт Советского союза и Олимпийские игры 1980 года. Тогдашний президент США Джимм Картер убедил не только американских спортсменов, но и правительства более чем 60 стран бойкотировать Олимпиаду в Москве.

Какие последствия будет иметь Китай

Кроме американцев на Олимпиаду не приехали и команды из Канады, Японии, Китая, Германии и еще ряда стран. Тогда бойкот был спровоцирован вводом советских войск в Афганистан, и он имел большие политические последствия для СССР.

Бойкот Олимпиады в Пекине американцами запустит такую же цепную реакцию среди демократических стран, потому в Китай могут приехать лишь единичные, в основном авторитарные страны.

А это будет сильнейшим ударом для Си Цзиньпина, ведь уже в следующем году, сразу после Олимпиады, он надеется на переизбрание на посту генсека Компартии Китая. Но тотальная изоляция Китая вряд ли добавит ему баллов.