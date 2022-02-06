Китайці попросили обійтись без рукостискання. Про це заявив керівник протоколу Путіна Владислав Китаєв.

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Схожа ситуація з Меркель

Російський чиновник на виправдання ситуації навів приклад із колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Мовляв, колись її протокол просив, щоб не тиснути руку. Тоді їй подали букет квітів. Але все узгодили заздалегідь.

Наші китайські колеги попросили обійтися без рукостискання. Ми не знайшли у цьому нічого кримінального. І погодились на це. Тут немає жодної політики. Це спроба уникнути якихось небезпек, ускладнень через коронавірус,

– сказав Китаєв.

За його словами, Путін знав наперед, що тиснути руки не варто.

Поїздка Путіна до Китаю

Володимир Путін і Сі Цзіньпін 4 лютого зустрілись у Пекіні, де провели переговори. Як заявили в адміністрації Путіна, нібито лідер Китаю підтримав так звані "гарантії безпеки".

Також Росія та Китай підписали новий газовий контракт. Тепер країна-агресорка буде постачати Пекіну 10 мільярдів кубів блакитного палива на рік з Далекого Сходу.

Також Путін відвідав Олімпіаду-2022, яка зараз відбувається у Пекіні. Під час виходу української збірної він робив вигляд, що спить. Також очільник Кремля був без маски.

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