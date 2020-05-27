Ford тестирует революционные браслеты: помогут соблюдать дистанцию

Ford готовится перезапустить большинство своих заводов, но ищет способы сохранения дистанции между работниками на конвейере. Поэтому сейчас испытывают собственное устройство.

В Ford тестируют браслет, который будут надевать на руку каждого работника. Он поможет поддерживать дистанцию в 1,5 метра между персоналом. Подробнее об этом – в программе "авто24" на 24 канале.

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Как только дистанция между работниками будет уменьшаться – браслет начнет вибрировать. Таким образом будет предупреждать, что нужно отойти друг от друга.



Браслет вибрирует, если дистанция уменьшается / Фото Bloomberg

Пока этот прибор тестируют на небольших группах добровольцев на заводе в Плимуте. Цель – не дать рабочим приближаться друг к другу на опасную дистанцию, на которой может передаваться вирус.



Главная цель – предотвратить распространение коронавируса / Фото TsingGoal

Пока нет точной информации когда начнут массово использовать новый прибор. Ведь полноценное производство автомобилей начнется не раньше, чем в июне. Пока же Ford выпускает аппараты искусственного дыхания, респираторы и маски.

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