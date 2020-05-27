Ford тестує революційні браслети: допоможуть дотримуватися дистанції

Ford готується перезапустити більшість своїх заводів, але шукає способи збереження дистанції між працівниками на конвеєрі. Тому зараз випробовують власний пристрій.

У Ford тестують браслет, який одягатимуть на руку кожного працівника. Він допоможе підтримувати дистанцію у 1,5 метра між персоналом. Детальніше про це – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Як тільки дистанція між працівниками зменшуватиметься – браслет почне вібрувати. Таким чином попереджатиме, що потрібно відійти один від одного.



Браслет вібрує, якщо дистанція зменшується / Фото Bloomberg

Поки що цей прилад тестують на невеличких групах добровольців на заводі в Плімуті. Мета – не дати робітникам наближатися один до одного на небезпечну дистанцію, на якій може передаватися вірус.



Головна мета – запобігти поширенню коронавірусу / Фото TsingGoal

Поки що немає точної інформації коли почнуть масово використовувати новий прилад. Адже повноцінне виробництво автомобілів розпочнеться не раніше, ніж у червні. Поки що ж Ford випускає апарати штучного дихання, респіратори і маски.

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