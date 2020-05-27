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Ford тестує революційні браслети: допоможуть дотримуватися дистанції

Авто24 - Читать новость на русском

Ford готується перезапустити більшість своїх заводів, але шукає способи збереження дистанції між працівниками на конвеєрі. Тому зараз випробовують власний пристрій.

У Ford тестують браслет, який одягатимуть на руку кожного працівника. Він допоможе підтримувати дистанцію у 1,5 метра між персоналом. Детальніше про це – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Як тільки дистанція між працівниками зменшуватиметься – браслет почне вібрувати. Таким чином попереджатиме, що потрібно відійти один від одного.


Браслет вібрує, якщо дистанція зменшується / Фото Bloomberg

Поки що цей прилад тестують на невеличких групах добровольців на заводі в Плімуті. Мета – не дати робітникам наближатися один до одного на небезпечну дистанцію, на якій може передаватися вірус.


Головна мета – запобігти поширенню коронавірусу / Фото TsingGoal

Поки що немає точної інформації коли почнуть масово використовувати новий прилад. Адже повноцінне виробництво автомобілів розпочнеться не раніше, ніж у червні. Поки що ж Ford випускає апарати штучного дихання, респіратори і маски.

Також у випуску:

Автономний будинок на колесах позашляховик Unicat має все для комфортної подорожі чотирьох осіб протягом 2 тижнів. Це будинок на шасі вантажівок. Його ціна – майже 1,6 мільйона євро.

Ford Mustang 5 років поспіль залишається найпопулярнішим спортивним купе в світі. До того ж Mustang в Америці назвали спортивним автомобілем, який найкраще продається протягом 50 років. 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Ford Авто24
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